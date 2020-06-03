اللجنة المنظمة لماراثون زايد تحيـي اليـوم العـالمـي للجـري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجري (3 يونيو) أعرب الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثونات زايد الخيرية عن سعادته بكل ماتحقق حتى الآن على صعيد الحدث بكل نسخه التي تقام في الإمارات والولايات المتحدة ومصر، وتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، صاحب فكرة السباق الخيري، وقال إنه لولا رؤية سموه البعيدة ودعمه المستمر للسباق مابلغ دورته ال 16 في نيويورك، وما تم استنساخه في مدن جديدة.

وانتهز الكعبي الفرصة وتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على جهودها المخلصة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا»، داعياً كل أطياف المجتمع للتكيف والالتزام بتعليمات التباعد والوقاية خلال مراحل استئناف النشاط التي تتم حالياً على كل الصعد.

وأكد الكعبي أن اللجنة المنظمة على اتصال مستمر بشركة «رود رنر» العالمية المنظمة لنسخة نيويورك، لمتابعة ظروف إقامة الدورة ال 16 للسباق، وبمجرد ماتجتاز أزمة كورونا ذروتها ويبدأ العد التنازلي لإقامة السباقات في «سنترال بارك» ستباشر اللجنة المنظمة تحضيراتها وتحدد الموعد المناسب للسباق.

يذكر أن اليوم العالمي للجري يحتفل به العالم سنويا منذ عام 2009، وبدأ في الولايات المتحدة، وتشارك في إحيائه أكثر من 100 منظمة عالمية، وهو يستهدف أن تكون الرياضة ثقافة حياة تحث كل الجنسيات في مختلف الأعمار على الجري والحركة.