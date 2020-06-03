العقود المنتهية والإعارات تهدد استئناف الموسم في السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



قررت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم مناقشة مستقبل الانتقالات والإعارات التي تنتهي بنهاية يونيو/ حزيران الجاري لوضع الحلول المناسبة التي تضمن للجميع حقوقهم وإيقاف أي جدل يهدد خطة استئناف الدوري في أغسطس/آب المقبل حسب الخطة المقترحة.

وبحسب مصادر متطابقة فإن الاجتماع سيكون شاملاً لجميع درجات البطولات الكروية السعودية المحترفة.

وابرمت الأندية عقود انتقال حر في يناير/ كانون الثاني الماضي تبدأ من مطلع يوليو/ تموز المقبل ،كما تم توقيع عقود إعارة بين الأندية أغلبها ينتهي بنهاية يونيو/ حزيران ،ومن أبرز الصفقات المحلية التي يدور حولها النقاش انتقال ثنائي التعاون عبد المجيد السواط والعبسي إلى قطبي جدة الاتحاد والأهلي ،وصفقة انتقال متوسط ميدان الشباب عبد المجيد الصليهم وحارس الاتحاد أمين بخاري إلى النصر.

وكان رئيس لجنة الاحتراف معيض الشهري قد أشار في وقت سابق أن حصول الموافقة من اللاعبين شرطاً أساسياً لتمديد عقود اللاعبين المنتهية والمعارين حتى نهاية الموسم .