تأييد لانتخابات الاتحادات بالقائمة ومخاوف من مخالفة اللوائح والإطاحة بالكفاءات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: مسعد عبد الوهاب

أثار تغيير النظام الخاص بتشكيل الاتحادات الرياضية للدورة المقبلة 2020-2024، بعد تحويله إلى نظام القائمة المغلقة بدلاً من «الفردي» بحسب اللائحة الاسترشادية التي وزعتها الهيئة العامة للرياضة على الاتحادات في وقت سابق، وقوبل ما تضمنته من تغيير يخص إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، بتحفظات من الاتحادات الرياضية المشمولة بالانتخابات حول بعض بنودها، خاصة أنها كانت المرجعية في وضع الأنظمة الأساسية للاتحادات.

وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، حول نظام القائمة رغم الميل لها كفكرة جديدة ربما تدفع بتوليفة متجانسة من أصحاب الكفاءة إلى مجالس الإدارة، إلا أن ذلك لم يبدد رفض البعض لها خوفاً من أن تكرّس نمطاً من السيطرة السلبية.

وأكد البعض رفضهم لترشيحات المجاملات، وطالبوا الأندية بتحمل مسؤولياتها في الوفاء بأمانة ترشيح الكفاءات المؤهلة، وليس كما أفرزت الدورات السابقة بعض أعضاء لا علاقة لهم باللعبة التي يشاركون في إدارة شؤونها ولم يسبق أن مارسوها أو عملوا في مجالها، ودعا مسؤولون الأندية والجمعيات العمومية إلى الوفاء بدورها في جعل الكفاءة والمؤهلات هما المعيار من أجل إنجاح عمل الاتحادات والبعد عن ترشيحات المجاملات، كما برزت تحفظات على عدم أحقية من أمضى دورتين في الرئاسة أو العضوية في الترشح للدورة المقبلة، علاوة على تحذيرات من مخالفة اللوائح الدولية.

ويقول عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد كرة السلة: «أنا مع أي نظام انتخابي يحقق الهدف الأساسي من العملية الديموقراطية في وصول الكفاءات للمساهمة بخبراتهم في صنع القرار لما فيه مصلحة اللعبة، وعلى الأندية التي تتألف منها الجمعيات العمومية، الوفاء بالأمانة بترشيح الكفاءات، والبعد تماماً عن المجاملات، وعلى أساس الخبرة الفنية والإدارية، ليكون ملماً بشؤون اللعبة التي سيشارك في تسيير أمورها».

ويضيف الفردان: «أؤيد نظام القائمة لأنه يكرس العمل بروح الفريق الواحد بحكم أن المجموعة التي ستدير شؤون اللعبة ستكون منتقاة على أساس المعرفة بأمور اللعبة، فالحقيقة المرة التي لمسناها على أرض الواقع، من وجود أعضاء بعيدين تماماً عن واقع كرة السلة، ولم يسبق لهم ممارسة اللعبة أو العمل في النادي الذي رشحهم، وبالتالي فلا فائدة من العضوية بدون تمتع صاحبها برصيد من الخبرة بشؤون اللعبة».

وتابع الفردان: «اتحاد كرة السلة شكل لجنة قامت بدراسة اللائحة الاسترشادية وتوجد ملاحظات لدينا ونأمل في توفير نظام انتخابي يحقق مصلحة رياضة الإمارات، ولي تحفظ على الشرط الخاص بعدم أحقية من أمضى دورتين في الرئاسة أو العضوية في الترشح مجدداً، فلو حدث ذلك ستخسر رياضتنا كفاءات لها بصمات مشهودة على المستويين المحلي والدولي، وينبغي قياس الأمور بمؤشر العطاء وعدم التفريط بالكفاءات، فلماذا لا نساير المعمول به على المستوى الدولي؟ فاللوائح الدولية لا تحظر ذلك».

أما جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة فجاء رأيه مشروطاً في إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، فقال: «أنا مع وضد القائمة في نفس الوقت، فأنا معها في حالة إذا كان رئيس الاتحاد شخصية قيادية، بحيث تضم القائمة 3 عناصر مهمة الأول فني والثاني مالي والثالث قانوني، ومن خلال هذه المواصفات نضمن وصول ذوي الخبرات لتسيير شؤون الاتحادات، وأجزم أنه بهذه الطريقة سيرتقي أي اتحاد من عادي إلى صاحب نتائج عالمية».

وأضاف: «وأنا ضد القائمة في حال لو كان رئيس الاتحاد شخصاً عادياً ليس عنده خلفية رياضية، لأنه في هذه الحالة سيبحث عن منصب فقط وستضم قائمته أصدقاءه، وهنا سيميل الاتحاد إلى المجاملات وسيؤثر ذلك سلبياً في نتائج الدولة في المشاركات الخارجية، وأتمنى التركيز على الشباب في الدورة القادمة، وأن نرى وجوهاً شابة في مجلس إدارة الاتحادات، كما أتمنى رؤية عناصر نسائية ترأس اتحادات، ولا مشكلة لديّ في أن أعمل كعضو مع رئيسة اتحاد بشرط أن تكون شخصية رياضية».

وأبدى حسن الزرعوني، الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة تأييده لتطبيق نظام القائمة في انتخابات تشكيل مجالس إدارة الاتحادات للدورة القادمة بقوله: «قبل الحديث عن النظام الانتخابي، ينبغي تأكيد أن تجربتنا الديمقراطية في الرياضة مازالت في طور النضج الدورة تلو الأخرى، وما أفرزته الدورة الحالية وما سبقها وضع بين أيدينا إيجابيات أهمها أن القرار الرياضي لم يعد متروكاً، ليتخذ بشكل فردي بل جماعي، أما السلبيات فأبرزها أن أهل اللعبة قد تقصيهم التربيطات الانتخابية وهذه تصاحب الانتخابات في كل مكان بالعالم وليس عندنا فقط، ونطالب الأندية والجمعيات العمومية بتحري الدقة وترشيح من يتمتع بخلفية سابقة لاعباً أو مدرباً أو إدارياً، وتنحية العواطف والمجاملات جانباً، وأؤيد نظام القائمة المغلقة، فأنا من المؤيدين لها لأنها ستأتي بمجموعة متجانسة مع الأخذ في الاعتبار أن يكونوا من أبناء اللعبة وأصحاب الخبرات في شؤونها، وهذا سيساعد على قيادة دفة العمل في الاتحادات بتناغم يؤدي لنجاح الخطط والبرامج».