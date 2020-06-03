الوصل يحسم التمديد لعلي سالمين.. والأجنبي الرابع من البرازيل

وافق نادي الوصل على إعارة مدافعه حمد الحمادي، إلى صفوف حتا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين.

وتخلى الوصل عن المدافع الذي دافع عن ألوانه في 6 مباريات هذا الموسم، وكان أحد البدائل الذين كان يعول عليهم المدير الفني الروماني ريجيكامب، على مستوى تعويض الغيابات في الخط الخلفي.

ويعمل مسؤولو النادي «الأصفر» بهدوء من أجل حسم بعض الملفات التي تتعلق بالفريق الأول، على مستوى تقليص عدد اللاعبين الذين لم يحظوا بفرصة المشاركة في المباريات، أو حتى على مستوى تمديد وتجديد عقود البعض الآخر.

ويتوقع أن يعلن الوصل قريباً عن هوية اللاعب الأجنبي الرابع في تشكيلته، بعدما قطع شوطاً كبيراً في تحديد الخيار الدفاعي الجديد، وإن كانت بوصلته تتجه نحو البرازيل من أجل اختيار بديل للبرازيلي جالفاو.

وكان الوصل تخلى عن الثلاثي المكون من البرازيلي جالفاو، والأكوادوري جايبور، والألماني سترش، وتمسك في المقابل ببقاء الثنائي البرازيلي ويلتون سواريز الذي شارك في 14 مباراة مع «الفهود» في مسابقة دوري الخليج العربي وسجل خلالها 9 أهداف، بينما سيعيد قيد البرازيلي الآخر رونالدو منديز بعد شفائه من الإصابة التي تسببت بابتعاده عن الملاعب الموسم الماضي، في حين تعاقد مع الأرجنتيني أوروز.

أما على صعيد تمديد عقد اللاعب علي سالمين، فقد علم «الخليج الرياضي» أن إدارة النادي تعمل على قدم وساق من أجل حسم الملف، وضمان بقاء اللاعب في صفوف النادي، خاصة أنه أحد أبناء «الإمبراطور»، وعنصر أساسي في تشكيلة الفريق، كما أنه من اللاعبين الدوليين الذين يصعب الاستغناء عنهم.

وقالت مصادر نادي الوصل إن «النادي أبدى منذ اليوم الأول للمفاوضات التمسك باللاعب من أجل ضمان استمراره، وإن شاء الله ستكون هناك أخبار إيجابية قريباً».