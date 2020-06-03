جائزة أبوظبي للفورمولا 1 في ديسمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت ملامح بطولة العالم للفورمولا 1 التي تأخر انطلاقها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ترتسم بعدما أعلن المنظمون أمس الثلاثاء، تحديد جدول السباقات الثمانية الأولى التي ستقام في أوروبا من دون جمهور، بين الخامس من يوليو/ تموز وحتى سبتمبر/أيلول، في حين تقوم الخطة التالية بإقامة السباقات بعد أوروبا، في آسيا وفي القارة الأمريكية في سبتمبر وأكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني قبل إنهاء الموسم في الخليج وتحديداً في البحرين وأبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول.

وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون، ستستضيف النمسا سباقين متتاليين في الخامس من يوليو و12 منه، قبل سباق جائزة المجر في 19 منه، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في الثاني من أغسطس /آب والتاسع منه، إسبانيا في 16 منه، بلجيكا في 30 منه، وإيطاليا في السادس من سبتمبر/أيلول.

وستكون عودة بطولة العالم بارقة أمل للفرق العشرة المشاركة، والتي اضطر بعضها مؤخراً لاتخاذ إجراءات تقشف مالي في ظل توقف الإيرادات. كما دفعت آثار «كوفيد-19» إلى اتخاذ الفرق قرار خفض سقف موازناتها للأعوام المقبلة، وتأجيل اعتماد تعديلات واسعة على السيارات والمحركات.

ويأمل منظمو البطولة ومجموعة «ليبرتي ميديا» المالكة لحقوقها، في إنقاذ ما تيسّر من الموسم.