شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يضم علي محمد من العروبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر أعلن دبا الفجيرة تعاقده مع اللاعب الصاعد علي محمد قادماً من العروبة للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الجديد 2020-2021. ويعتبر انضمام اللاعب علي محمد أولى صفقات «النواخذة» في الميركاتو الصيفي الذي بدأ ساخناً على مستوى أندية الهواة تأهباً لاستحقاقات الموسم الجديد.

هذا، ولا يزال دبا الفجيرة في انتظار حسم مصير الموسم الكروي حتى يقرر مصير لاعبيه، وخاصة البرازيليين إديلسون بيريرا ومواطنه فينكسيوس سيلفا، وقد انتهى عقدا اللاعبين في 30 مايو الماضي، كما يبحث الفريق التعاقد مع مدرب جديد. ويعد المصري طارق السيد مدرب البطائح أقوى المرشحين لتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق.

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