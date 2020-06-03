الاتحاد الألماني يدعم المتضامنين مع "عدالة فلويد"..والفيفا يتفهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتس كيلر عن فخره بلاعبي الأندية الذين أعربوا عن تضامنهم مع المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي قضى على يد شرطة بلاده، فيما دعا الاتحاد الدولي (فيفا) إلى "تحكيم المنطق" في التعامل مع فرض عقوبات محتملة عليهم بموجب قوانين اللعب.

وخلال مباريات عطلة نهاية الأسبوع في البوندسليجا، وجه عدد من اللاعبين رسائل تضامن مع فلويد،البالغ من العمر 46 عاماً، والذي قضى اختناقا قبل نحو أسبوع، على أيدي شرطي في مينيابوليس ثبته على الأرض وركع فوق عنقه،في حادثة أثارت موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأمريكية.

وأظهر لاعبا بوروسيا دورتموند الإنجليزي جايدون سانشو والمغربي أشرف حكيمي قميصاً داخليا كتب عليه "العدالة لجورج فلويد"،بينما احتفل الفرنسي ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ بتسجيل هدف من خلال الركوع على ركبة واحدة،ووضع لاعب شالكه الأمريكي ويستون ماكيني شارة حول ساعده كتب عليها "العدالة لجورج".

وأكد الفيفا في بيان انه "يتفهم تماماً عمق المشاعر والمخاوف التي عبر عنها العديد من لاعبي كرة القدم في أعقاب الظروف المأساوية لقضية جورج فلويد،لكن الاتحاد الذي سبق له أن أطلق حملات عدة مناهضة للعنصرية، ألمح إلى ان اتخاذ إجراء بحق اللاعبين في هذه الحالة، لن يكون بالضرورة إلزاميا.

وأتى بيان الفيفا في أعقاب بيان للاتحاد الألماني، ذكّر فيه بأن قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ("إيفاب")، تمنع توجيه الرسائل السياسية في الملاعب.

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد قوله "لدي احترام هائل للاعبين الذين لديهم مواقف ويعربون عن تضامنهم. نحن بحاجة للاعبين مسؤولين مثلهم وأنا فخور بهم. من وجهة نظر أخلاقية، أتفهم تماما ما قاموا به في نهاية الأسبوع. إذ إن ما من أحد لم يتأثر بما حصل في الولايات المتحدة".

وأضاف كيلر، بحسب البيان، "من غير المسموح أن يتعرض الناس للتمييز بسبب لون بشرتهم، يؤسفني جداً أن يموتوا بسبب ذلك. ضحايا العنصرية بحاجة إلى تضماننا جميعاً".

وبحسب القوانين المرعية، ستكون اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد مضطرة للتدقيق في احتفالات لاعبي البونديسليجا، واتخاذ قرار بفتح تحقيق وفرض عقوبات محتملة رغم أن كيلر أبدى تفهماً لرد الفعل.

وأوضح الاتحاد الألماني في بيانه "يشير القانون الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ("إيفاب") والمعتمد من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم لموسم 2019-2020 أن اللباس (الخاص باللاعبين) لا يجب أن يتضمن أي شعار أو رسالة أو صورة تعود لشخصية سياسية، دينية أو شخصية".

وأضاف "في كل مخالفة لهذه القوانين، ستتم معاقبة اللاعب أو الفريق، من قبل منظم البطولة، الاتحاد المحلي، أو الفيفا (الاتحاد الدولي). وبالتالي يعود للجنة التأديبية في الاتحاد الألماني لكرة القدم التعامل مع هذه الحالة".