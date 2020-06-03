شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يضم الحارس البيرق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح نادي الفجيرة في التعاقد مع الحارس محمد البيرق قادماً من الوصل على سبيل الإعارة، للعب في صفوف الذئاب اعتباراً من الموسم المقبل ، يذكر أن البيرق بدا مسيرته الكروية مع فريق اتحاد كلباء قبل الانتقال الموسم الماضي لعرين الفهود بعقد لمدة ثلاث سنوات.

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