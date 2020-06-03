شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الحمادي إلى حتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق نادي الوصل على إعارة لاعبه حمد الحمادي إلى حتا، وذلك لمدة موسم واحد. وكان الحمادي دافع عن ألوان الوصل في 6 مباريات خلال الموسم الكروي 2019 -2020.

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