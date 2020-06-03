«دبي الرياضي» يكمل المرحلة الأولى من تعقيم المنشآت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن المجلس لديه خطط واضحة لتطوير القطاع الرياضي والمساهمة الوطنية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، مبيناً أن المجلس أنجز المرحلة الأولى من تعقيم المنشآت وفحوص اللاعبين، تمهيداً لعودة النشاط.

وقال: في ظل جائحة (كوفيد19) التي ضربت العالم أجمع أثبتنا مرونة في خططنا، وسرعة تعاملنا مع التطورات، حيث تم تشييد مقرّين لفحص فيروس كوفيد 19 في ناديي النصر، وشباب الأهلي دبي، وشارك متطوعون من المجلس والأندية بالعمل في المقرين ضمن فرق خط الدفاع الأول، ونحن الآن نعيش فترة عودة النشاط الرياضي في إمارة دبي، وفق الضوابط الاحترازية التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ بدبي، والجهات الحكومية المختصة، وتطبيق الإجراءات الفنية التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتنفيذ هذا القرار، بما يؤكد أهمية الرياضة على مستوى الحالة البدنية والمعنوية لأفراد المجتمع، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من تحقيق هذا القرار المهم والحيوي.

وأضاف: عمل المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة على وضع دليل استرشادي وبروتوكول ولائحة تعليمات مفصلة للأندية الخاصة، ومراكز التدريب والأكاديميات، باللغتين العربية، والانجليزية، تتضمن جميع الإجراءات والتدابير اللازم توفرها، بداية من التعقيم المستمر من جهة معتمدة، وصولاً إلى الطاقة الاستيعابية التي لا تزيد على 50% من الطاقة السابقة، والتأكد من سلامة المشاركين، والمسافات الفاصلة بين الرياضيين، وغيرها، وستتم متابعة العمل وتقييمه بالتعاون مع الجهات المختصة، والتأكد من التزام الجميع بهذه الإجراءات الدقيقة، كما قمنا بدورنا بإجراء فحوص للاعبي أندية دبي للتأكد من سلامتهم، وخلوهم من فيروس (كوفيد 19) وقد انتهت المرحلة الأولى منها، كما انتهت المرحلة الأولى من تعقيم المنشآت الرياضية في الأندية، وتضمنت ناديي النصر، وشباب الأهلي دبي، ونحن عازمون على تحقيق أهدافنا ونجاح خطط عملنا، كما حققنا النجاح في مرحلة فترة البقاء في المنزل لتشجيع التدريب في المنزل تحت مظلة مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم» التي تضمنت تدريبات ونصائح يومية من مختصين حول كيفية ممارسة الرياضة يومياً في المنزل، باستخدام أدوات بسيطة، ووزن الجسم، ونشر فيديوهات توعوية بأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي، وجذبت مبادرتنا هذه أكثر من 30 نجم رياضة عالمياً، أغلبيتهم من نجوم كرة القدم العالمية، ومن بينهم لاعبون فائزون بكأس العالم، ونجوم كبرى الأندية العالمية الذين أرسلوا رسائلهم عبر الفيديو إلى أفراد المجتمع، كما تضمنت المبادرات فعاليات وصل صداها إلى مختلف دول العالم، مثل الماراثون المنزلي الأول من نوعه الذي شارك فيه 750 رياضياً، ورياضية، من 62 دولة، وفعاليات الدراجات الهوائية «مضمارك في بيتك»، وتسلق برج خليفة والرياضات الإلكترونية، وغيرها الكثير من الفعاليات والمنافسات الرياضية التي بلغ عددها العشرات، إلى جانب منصة للرياضات الافتراضية.