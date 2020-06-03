اتحاد الرياضات الجليدية ينظم ورشة تدريبية للحكام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية كل يوم سبت حتى أغسطس المقبل ورشة تدريبية للحكام عن بُعد استعداداً لانطلاقة الموسم المقبل يستفيد منها 17 حكماً مواطناً في لعبة هوكي الجليد.

وشهدت أولى حصص الورشة تفاعلاً كبيراً من الحكام الذين أبدوا حماسهم لإعادة الدوري والمنافسة بين فرق وأندية هوكي الجليد في أقوى دوري لهوكي الجليد في المنطقة.

وقال جمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجليدية إن الهدف من إقامة الورشة هو مواكبة المستجدات في التحكيم، خاصة أن كادر الحكام الوطني أثبت كفاءته في إدارة أقوى المنافسات الرياضية.

وأشار يحيى الجنيبي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد إلى أن الحصة الأولى من الورشة التدريبية تضمنت مراجعة آخر مستجدات القانون الدولي لتطبيقها في الموسم المقبل في البطولات المحلية في الدوري ومسابقات الناشئين.