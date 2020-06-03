اتحاد الإمارات للجودو يشيد باستضافة مولدوفا لمعسكر المنتخب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رسالة شكر وتقدير لاتحاد جمهورية مولدوفا للجودو لاستضافته معسكر منتخب الإمارات للجودو برفقة منتخب مولدوفا، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للاعبين الذين يتدربون حاليا في مدينة كيشيناو.

ويستمر المعسكر لمده شهر تقريباً بجانب المنتخب المولدوفي المصنف دولياً استعداداً للاستحقاقات المقبلة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة.

وضم المعسكر اللاعبين فيكتور وإيفان ضمن برنامج إعدادهما للبطولات المتبقية من موسم 2020، بجانب أولمبياد طوكيو في عام 2021، بعد أن تأهلا بجدارة واستحقاق للمشاركة مع أبطال العالم المصنفين مواصلة لمشاركات الجودو الإماراتي منذ أولمبياد لندن 2012.

من ناحية أخرى أخطر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد سفير الاتحاد الدولي للجودو للسلام والمحبة جميع اتحادات الجودو الأعضاء بالاتحاد الدولي بقرار تأجيل بطولة أبو ظبي جراند سلام التي كان مقرراً إقامتها في 22 أكتوبر المقبل، لتقام في الفترة نفسها من عام 2021 موجهاً الشكر للاتحادات كافة التي تقدمت للمشاركة في منافسات البطولة عبر موقع الاتحاد الدولي للجودو بوقت مبكر،أملا أن تتجدد مشاركتهم في البطولة القادمة.