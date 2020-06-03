فعالية اليوم العالمي للدراجات الهوائية تنطلق غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق مجلس الشارقة الرياضي غداً الأربعاء فعالية رياضية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، وذلك بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية لتضاف إلى سلسلة الفعاليات الرياضية الافتراضية التي تم تنظيمها مؤخراً.

وشهد التسجيل الذي بدأ 19 مايو الماضي ويستمر حتى 29 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني www.eevents.ae/cyc إقبالاً من الجمهور والرياضيين وممارسي رياضة ركوب الدراجات الهوائية، ووصل عدد المشاركين في الفعالية حتى الآن لما يزيد على 150 مشاركاً من الجنسين وتم رصد جوائز للمشاركين.

ويسمح بالمشاركة من خلال ركوب الدراجة خارجياً أو الدراجة الثابتة وقطع مسافة 30 كلم أو لمدة ساعة أيهما أقرب خلال الفترة من 3 إلى 30 يونيو الجاري على أن يرفق المشارك في الفعالية مشاركته باستخدام أحد برامج التتبع الرياضية المحددة التي تم اعتمادها مثل آبل آندرويد وجارمن وسترافا في تاريخ أقصاه 30 يونيو الجاري ليتم إثبات المشاركة وإنجاز المسافة أو الوقت المحدد.

وتضم المبادرة فعاليات مصاحبة من خلال اجتماع مرئي جماعي للمشاركين في الحصة التدريبية عن طريق تطبيق برنامج زووم، بحضور ممثلي مجلس الشارقة الرياضي وعدد من الجهات الرياضية بجانب ممثلي وسائل الإعلام إضافة للتمرين الجماعي باستخدام تطبيق zwift الخاص بالواقع الافتراضي للدراجات والذي يمكن من خلاله مشاركة 100 دراج في التدريب بإدارة فريق الشارقة للترايثلون.

وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إن الفعالية تهدف لحث الجميع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لأهميتها في حياة كل فرد في المجتمع وأكد حرص مجلس الشارقة الرياضي على تنظيم مختلف المبادرات والفعاليات الرياضية التي تساهم في نشر الرياضة وتوسيع قاعدة ممارسيها داعياً الجميع للمشاركة سواء من داخل الدولة أو خارجها والحصول على الشهادات التقديرية والميداليات والهدايا لتكون إضافة جديدة لسلسلة الفعاليات الرياضية السابقة التي نظمها المجلس.

وتقدم عيسى الهلال بالشكر لكل الجهات الداعمة للحدث وهي القدرة للخدمات الرياضية وفريق الشارقة للترايثلون وقرية الشعب ومحال ذا بوكس.