«دريان» لمنصور بن زايد يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج «الجواد» دريان لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بلقب الجولة الأولى لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها السابعة والعشرين، التي شهدها مضمار دوفيل بفرنسا، برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

ونجح «دريان» المنحدر من نسل الحصان «مهاب» والفرس «هبوب»، في تحقيق انتصار مهم، وإضافة لقب الكأس الغالية بمحطتها الفرنسية للمرة الثانية في سجلات ياس لإدارة سباقات الخيل، بعد فوز المهر شهم في سباق عام 2018، وتمكن «دريان» الذي يشرف على تدريبه المدرب ديديه جيليمين، ويقوده الفارس أورتز ميندزبل، من تقديم عرض قوي لفت الأنظار والمتابعين للسباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الأولى، وبلغت قيمة جوائزه 100 ألف يورو، وذلك بتكتيك رائع من المدرب ديديه جيليمين الذي دفع بالجواد ابن غدير لياس لإدارة السباقات المنحدر من نسل «مارد الصحراء»، والفرس «غدير» بقيادة الفارس إيمليان ريفولتي للتقدم في طليعة المجموعة ووضع دريان بموقف المرتقب لاقتناص اللحظة الحاسمة من أجل التقدم بثبات نحو خط النهاية، وأظهر «دريان» قوة وسرعة هائلة قادته لتخطي المنافسين، وحسم صدارة السباق بفارق عنق عن ميلابي، فيما حل ثالثاً «هجريس تن»، وتمكن البطل من حسم لقب السباق بزمن 2:18:13 دقيقة.

كما حقق المهر فيكتور لودورم بشعار جودلفين ثنائية رائعة للإمارات، بعد فوزه بلقب سباق الألفي جينز الإماراتي الفرنسي للمهور، والذي أقيم لمسافة 1600 متر، بمشاركة 9 خيول، وبمجموع جوائز 600 ألف يورو ضمن الفئة الأولى.

واستطاع فيكتور بإشراف المدرب أندريه فابر، وبقيادة الفارس ميكايل برزلونا، من المضي قدماً على خطى والده شمردل، وأهدى جودلفين الفوز الثاني على التوالي بلقب الجينيز الإماراتي الفرنسي.

وتوجت المهرة «دريم ان دو»، المنحدرة من نسل «سيوني»، بلقب الألف جينيز الإماراتي الفرنسي للمهرات، والذي أقيم لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، والبالغة قيمة جوائزه 500 ألف يورو، وذلك بإشراف المدرب فردريك روسي، وقيادة الفارس ماكسيم جيون.

وأكد فيصل الرحماني، مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أن السباقات التي أقيمت برعاية الكأس الغالية حققت الهدف المنشود للعام الرابع على التوالي، وبرهنت على مدى ريادة الإمارات بدعمها المتواصل لعالم سباقات الخيل، ومشاركة إسطبلاتها، وتأكيد جدارتها على صعيد إحراز الألقاب، معرباً عن فخره بالنجاحات التنظيمية، واعتزازه بالانتصارات الإماراتية.