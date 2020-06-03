اجتماع مثمر بين نادي الشارقة و«الشارقة الرياضي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة نادي الشارقة الرياضي، اجتماعاً مشتركاً مع مجلس الشارقة الرياضي بقاعة المؤتمرات الصحفية بمقر النادي في سمنان، وترأس الاجتماع علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم ومحمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية، والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، بحضور المهندسة أسماء البلوشي وعبدالله آل علي من جانب مجلس الشارقة الرياضي، وتناول الاجتماع عرضاً مرئياً قدمته المهندسة أسماء البلوشي لأهم ما تم إنجازه من جانب مجلس الشارقة الرياضي للإنشاءات التطويرية في المرافق الرياضية في مقر النادي بسمنان، كما تم عرض خطة صيانة المنشآت الحالية والتي تحتاج إليها المباني بشكل دوري.

وتم خلال الاجتماع طرح أهم الملاحظات والتحديات التي واجهت المجلس والنادي خلال الفترة السابقة في عملية الصيانة مع وضع حلول لمعالجة بعض المشاكل الإنشائية مع المقاولين، مع التطرق إلى العوائق والتحديات التي قد تواجه عملية الصيانة في النادي خلال الفترة المقبلة، وتناول الاجتماع شرحاً كاملاً عن الأعمال الهندسية المتعلقة باحتياجات استاد الشارقة وتجهيزه لاستضافة المباريات مع استئناف النشاط الرياضي في الدولة وأن يكون جاهزاً بشكل تام حسب متطلبات لجنة دوري المحترفين.

وقام علي سالم المدفع بعد الاجتماع بعمل جولة ميدانية في النادي والتأكد من تطبيق النظام الاحترازي فيه وذلك لسلامة الموظفين وتوفير بيئة عمل صحية، وتوجه المدفع بالشكر الجزيل لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي ولعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي على الجهود الكبيرة المبذولة من قبلهم في سبيل توفير احتياجات أندية الإمارة بشكل عام ونادي الشارقة بشكل خاص وتسخير كافة الإمكانيات في ظل الجائحة التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن، وأكد المدفع أن إدارة النادي حريصة على توفير كل سبل السلامة والوقاية لجميع المتواجدين في النادي من أعضاء المجلس أو الإدارات أو الموظفين وحتى اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية والطبية حسب خطة وقائية معتمدة.