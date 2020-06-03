جمعية الإعلام الرياضي تشارك في دورة الإعلام الذكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الذي يتخذ الأردن مقراً له دورة في الإعلام الرياضي الذكي بعنوان «الإعلام الرياضي العربي رهانات البدائل والحداثة» ويحاضر فيها بدر الدين الإدريسي نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، وذلك يوم 11 يونيو الجاري عبر تطبيق (Zoom).

وأوضح محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ضرورة تفاعل ومشاركة كافة الاتحادات والجمعيات واللجان العربية المعنية بالعمل الإعلامي في المحاضرة وغيرها من الندوات والملتقيات التي ينوي الاتحاد تنظيمها في الفترة القادمة لما فيها من فائدة مهنية على المشاركين ومستقبلهم المهني.

ورشحت جمعية الإعلام الرياضي التابعة للهيئة العامة للرياضة كوكبة من الشباب الإعلامي المواطن من مختلف الجهات الإعلامية الفاعلة بالدولة للمشاركة في الدورة، وتتطلع الجمعية إلى عقد ورش وجلسات حوارية بالتعاون مع الجهات المحلية المختلفة لمناقشة مسيرة العمل الإعلامي والرياضي في ظل جائحة كورونا والمستجدات الطارئة التي فرضت إيجاد حلول ابتكارية لضمان استمرارية العمل ومواكبة التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير العمل وفق سياقات ابتكارية مختلفة.