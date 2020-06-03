إدارة الهيئة تبحث عودة النشاط والانتخابات

يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اجتماعاً في العاشرة من صباح اليوم (الأربعاء) - عن بُعد، برئاسة عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة، وسيبحث المجلس عدداً من الموضوعات المهمة لدفع مسيرة الرياضة الإماراتية التي تم تعليق نشاطها بسبب جائحة «كورونا» إلى حين صدور قرار رسمي بعودته من «الهيئة» بوصفها الجهة العليا المسؤولة عن الرياضة بالدولة، ومن المنتظر أن يبت الاجتماع في إجراء انتخابات الاتحادات للدورة القادمة بالتشاور مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وهو الملف الذي يشغل الوسط الرياضي حتى صدور قرار يحدد الموعد والنظام والإجراءات التي ستحكم تشكيل مجالس إدارة الاتحادات للدورة المقبلة 2020 - 2024، علماً أن جميع الإجراءات تتم بالتنسيق ما بين الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية التي أنيط بها تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات من خمسة أعضاء برئاسة ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية وعضوية ممثل عن الهيئة كما تضم شخص قانوني، وفقاً للائحة الاسترشادية التي وزعتها الهيئة على الاتحادات في وقت سابق للاسترشاد بها في وضع أنظمتها الأساسية، علماً أن اعتماد الجمعية العمومية للنظام الانتخابي هو الفيصل القانوني في سريانه، ويتردد أن النية تتجه لإجراء الانتخابات دون تأجيل، على الرغم من أن الأولمبية الدولية اعتمدت تأجيل دورة طوكيو لصيف عام 2021.