«خورفكان» يبحث آلية العمل في المرحلة المقبلة

عقدت لجنة الاستراتيجية والتميز بنادي خورفكان اجتماعاً مساء أمس الأول الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة عمار علاي أمين السر العام ورئيس اللجنة، وخالد مراد الرئيسي المشرف العام للألعاب الجماعية، وسلطان العبيدلي مشرف الألعاب الفردية، وأحمد النقبي مقرر اللجنة، وناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للنادي وآلية العمل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بحث الهيكل التنظيمي واختصاصات الأعضاء، كما تناول اللقاء مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية.

وأكد سالم النقبي حرص إدارة النادي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة في ظل الظروف الراهنة، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي، منوهاً ببدء العمل في المرحلة الثالثة والأخيرة من أعمال الصيانة بالنادي والتي تشمل أكمالاً بقية المرافق الإدارية ومواقف السيارات ورصف الطرق الداخلية بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية عبر تجهيز الملعب الرئيسي والصالة الرياضية والملاعب الفرعية بجودة وكفاءة عالية، معرباً عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي على الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة لتذليل كافة العقبات.

على خط آخر تسابق شركة الكرة بالنادي الزمن لاستكمال كافة التحضيرات تحسباً لاستئناف منافسات الموسم الكروي الحالي والموسم القادم، وذلك عبر تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين تألقوا مع «فرقة النسور» قبيل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وفي مقدمتهم الحارس المميز محمد يوسف وثنائي الدفاع أحمد عيسى ومحمد سبيل، فضلاً عن فتح قنوات اتصال ومفاوضات مع لاعبين آخرين للانتقال إلى صفوف خورفكان في الموسم الجديد.