تايجر وودز: ما حدث مع فلويد «مأساة صادمة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف نجم الجولف العالمي الأمريكي تايجر وودز، وفاة مواطنه جورج فلويد على يد الشرطة بـ«المأساة الصادمة»، لكنه قال، إن الاحتجاجات العنيفة ليست حلاً في أعقاب اندلاع أعمال عنف قوية في البلاد.

وقال وودز، إنه يحترم الشرطة كثيراً وشبه الوضع الحالي بأعمال شغب لوس أنجلوس عام 1992، بعد تبرئة أربعة رجال شرطة من ضرب مبرح للسائق رودني كينج، وكتب وودز في بيان نشره على موقع «تويتر»: أشعر بحزن شديد لما حدث مع جورج فلويد، محبيه وجميعنا متألمين، وأضاف: «طالما احترمت بشدة رجال القانون لدينا، يتدربون باجتهاد لمعرفة كيف، متى وأين يستخدمون القوة، هذه المأساة الصادمة تخطت بوضوح هذا الخط».

وتابع وودز المتوج بلقب 15 بطولة كبرى قائلاً: «أتذكر أعمال الشغب في لوس أنجلوس، وأدركت أن التعليم هو أفضل طريق إلى الأمام، يمكننا إيصال رسائلنا دون حرق الأحياء التي نعيش فيها، آمل في بناء مجتمع آمن وموحد من خلال محادثات بناءة وصادقة».

ويأتي بيان وودز، بعد تعليقات نارية من رياضيين محترفين على غرار أسطورة كرة السلة مايكل جوردان الذي عبّـر عن «غضب كبير» ولاعبة كرة المضرب الصاعدة كوكو غوف التي سألت «هل أنا التالية؟»، وتوفي فلويد صاحب الـ 46 عاماً، والبشرة السوداء، الأسبوع الماضي، في مينابوليس بعد إلقاء القبض عليه وضغط الشرطي الأبيض ديريك شوفين بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق، من دون أن يكترث لمناجاته وهو مُكبل ومثبت أرضاً بأنه لا يستطيع التنفس.