أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten" ، أن حسام عاشور حفر تاريخه واسمه بحروف من ذهب داخل القلعة الحمراء.
وقال شادي : "إذا أخطأ حسام عاشور فلا نستطيع أن نمحو تاريخه ومسيرته الحافلة بالإنجازات والبطولات، فهو لم يفتعل أى مشاكل طوال مشواره مع الأهلي".
وأضاف: "تصريحات حسام عاشور خطأ كبير، لأنه لا يزال على ذمة النادى الأهلي، والفيديوهات التى انتشرت له وهجومه على الإدارة لا يجوز على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر شادى محمد يوجه رسالة لـ «حسام عاشور» بعد تصريحاته ضد إدارة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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