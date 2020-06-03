شادى محمد يوجه رسالة لـ «حسام عاشور» بعد تصريحاته ضد إدارة الأهلي

أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten" ، أن حسام عاشور حفر تاريخه واسمه بحروف من ذهب داخل القلعة الحمراء.

وقال شادي : "إذا أخطأ حسام عاشور فلا نستطيع أن نمحو تاريخه ومسيرته الحافلة بالإنجازات والبطولات، فهو لم يفتعل أى مشاكل طوال مشواره مع الأهلي".

وأضاف: "تصريحات حسام عاشور خطأ كبير، لأنه لا يزال على ذمة النادى الأهلي، والفيديوهات التى انتشرت له وهجومه على الإدارة لا يجوز على الإطلاق".