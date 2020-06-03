شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أعماله يكشف كيف سيفيد آري بابل الزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جيسيو رودريجيز وكيل أعمال الأنجولى آري بابل جناح فريق أول أغسطس، المراكز التى يُجيد اللاعب فيها داخل المستطيل الأخضر، وكيف يستطيع "بابل" أن يخدم الزمالك فى الفترة المقبلة، خاصة وإنه أصبح على بعد خطوات من اتمام التعاقد والانتقال لصفوف الفارس الأبيض فى صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع فريقه الأنجولى منذ الشهر الماضى.

أكد رودريجيز، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية أون تايم سبورت 2، أن أري بابل يجيد اللعب في مركزى الجناح الأيمن والأيسر بجانب مركزه كمهاجم صريح أو اللعب فى مركز المهاجم الثانى، وهو المركز الذى كان يشارك فيه مع أول أغسطس الأنجولى.

رودريجز أكد أن الزمالك أنهى اتفاقه بشكل كبير جدًا مع آرى بابل ومن المنتظر أن يحضر اللاعب إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبى وتوقيع العقود رسميًا فور فتح المجال الجوى بعد زوال أزمة فيرس كورونا، لافتًا إلى أن اللاعب يقضى وقته حاليًا مع أسرته وأن رغبته الأولى الانضمام لأبناء ميت عقبة.

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وسجل بابل هدفًا فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم قبل خروج فريقه من مرحلة المجموعات في شباك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي فى اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين 1-1 فى زامبيا، بعدما شارك فى 8 مباريات أفريقية هذا الموسم مع فريقه.

وبدأ المهاجم والجناح الأنجولى ابن الـ25 عاما مسيرته مع أول أغسطس وخاص عدة تجارب احترافية فى البرتغال منذ 2017 وآخرها فى سبورتنج لشبونة الذى غادره بالمجان فى الصيف الماضى إلى ناديه الأنجولى وكان أحد المرشحين فى وقت سابق للانضمام إلى النادى الأهلى.