شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف الخليج 365 :بعد 16 سنة .. الأهلى أنهي تاريخ عاشور فى ثانية وهذا خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامي محمد شبانه فى " لايف الخليج 365 " قرار مجلس إدارة النادي الأهلي فى قرار توجيه الشكر لحسام عاشور قائد الأهلي السابق ، قائلاً : " عاشور أخطأ ..ولكن ما ينفعش بعد 16 سنة أمسح تاريخه بأستيكة ، وكان الأولي العفو عنه ". Advertisements لمتابعة اللايف كاملا لمتابعة اللايف كاملا أضاف شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 : " عاشور تحمل خطأ أزمة الأهلي مع المستشار تركي آل الشيخ ، وتم إلغاء المباراة الودية التى وعده الأهلي بها ، وهذا خطأ من وجهة نظري وكان يجب أن يتغاضى المجلس الأحمر عن أزمة حسام عاشور وتوجيه اللوم له و مسامحته خاصة أنه من اللاعبين الذين بذلو مجهودات كبيرة فى الأهلي. تابع شبانه : " نعم عاشور قدم للأهلي الكثير وتقاضي أموال مقابل هذا ولكنه من اللاعبين المؤثرين فى تاريخ الأهلي وكان يجب تكريمه أفضل من ذلك وعدم إنهاء مسيرته بهذا الشكل .. ومن القرارات العجيبة لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

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