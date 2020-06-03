شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس طنطا يناقش فتح باب الاشتراكات والعضويات لدعم النادى مالياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى مناقشة فتح باب تجديد الاشتراكات والعضويات خلال المرحلة المقبلة خلال أجتماع مجلس الادارة المقرر له نهاية الاسبوع الجارى وذلك لدعم موارد النادى ماديا الفترة المقبلة وتوفير مرتبات العاملين و إجراء بعض الاحترازات ضد فيروس كيورونا المستجد استعدادا لعودة النشاط الرياضى .

ويطالب فايز عريبى وزارة الشباب والرياضة و اتحاد الكرة المصرى بدعم موارد النادى خلال المرحلة المقبلة وعودة النشاط الرياضى فى حال أستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم ، وياتى قرار مجلس إدارة النادى بسبب توقف جميع الموارد التى تمنح دخل للنادى خلال الفترة الماضية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم .

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فيما تقوم اللجنة الطبية بنادى طنطا برئاسة طارق المعداوى بمتابعة الحالة الصحية للعاملين فى النادى وأخذ بعض الاحترازات الطبية استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضى وفتح مقر النادى تدريجيًا وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت أن النشاط الرياضي في مصر سيعود يوم 15 يونيو الجاري وبشكل تدريجي وتجريبي حتى نهاية الشهر ذاته.

واطمأن أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، على الرباعى الأفريقى والذين يتوجدون بمدينة طنطا ويتواجدون بمقر النادى يوميًا بسبب توفير الطعام لهم وأداء بعض التمرين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف التدريبات الجماعية ومباريات بطولة الدورى المصرى، وتابع أيمن المزين تدريبات اللاعبين وذلك خلال اتصالات هاتفية بينهم يوميًا عقب وضع بعض البرامج الخاصة الذى وضعها لهم للتدريب فى المنزل، وحذر اللاعبين الذين كان لديهم بعض الإصابات العضلية من التدريبات واتباع الطرق السليمة فى التدريب، وذلك لعدم التعرض لها مرة أخرى استعدادًا لعودة التدريبات الجماعية و المباريات.