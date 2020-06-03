شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يكشف سر استبعاد مهاجم فولفسبورج من قائمة الفراعنة الصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني كان من ضمن العناصر المختارة للفريق قبل أمم افريقيا الاخيرة تحت 23 سنة ولكن تم استبعاده بسبب و جود أكثر من لاعب جاهز وقتها في صفوف الفراعنة الصغار وعلى رأسهم مصطفي محمد مهاجم الزمالك و صلاح محسن مهاجم الأهلي المعار لسموحه و أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار للجونة بالإضافة إلى ناصر منسي لاعب بيراميدز.

تابع غريب لـ " الخليج 365 " أن مرموش تواجد في المعسكرات الأخيرة بالمنتخب الأوليمبي قبل إنطلاق بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي استضافتها مصر و توج بلقبها الفراعنة ، ولكن كان هناك أكثر من لاعب أجهز منه من الناحية الفنية و البدنية على رأسهم مصطفي محمد و صلاح محسن ، ومعني إستبعاده لا يقلل من حجم و إمكانيات مرموش مؤكداً أنه لاعب يمتلك إمكانيات رائعة وسيكون له مستقبل في الكرة المصرية.

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