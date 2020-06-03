حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يرفع دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب لافتة نادى القرن الأهلى يرفع دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب لافتة نادى القرن تركى آل الشيخ يتصدر خمس قرارات لمجلس الأهلى.. إلغاء الرئاسة الشرفية مرتضي منصور : الزج باسم الزمالك في بيان الأهلي " تحرش رياضي " الأهلي يُلغي التزاماته تجاه حسام عاشور ويوجه له الشكر الزمالك ينتظر التصعيد الرسمي من الأهلي في قضية نادي القرن شبانه فى " لايف الخليج 365 " : أزارو فى الزمالك فى يناير للرد على صفقة كهربا Advertisements بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق سيد عبد الحفيظ يعلق على أنباء تعاقد الأهلي مع جاكسون موليكا فايلر يضع خطة استعداد الأهلى للوداد بعد قرار استكمال دورى الأبطال

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