اخبار الرياضه

اتحاد التنس ينظم محاضرة توعية ضد الفساد بالفيديو كونفرانس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس ينظم محاضرة توعية ضد الفساد بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن الاتحاد المصرى لكرة التنس برئاسة اسماعيل الشافعي، عن تنظيم محاضرات للتوعيه بملاحقة الفساد في اللعبة وتشمل ، المديرين الفنيين ، الحكام وأولياء الأمور من ناحية التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات وتناول المنشطات و المخدرات، وياتي ذلك فى ظل حرص الاتحاد المصري للتنس علي مصلحة الجميع، وتقديم الوعي الكامل والمعرفة الصحيحه لتفادي الوقوع في مثل هذة الأخطاء، تم التواصل مع وحدة النزاهة (TIU) وتم الاتفاق علي تنظيم محاضرات للتوعيه، علي ان تكون اول محاضرة (فيديو كونفرنس) يوم الجمعه ١٢ يونيو - الساعه ٥ مساءًا ،.

 

Advertisements

وسوف تنضمن الموضوعات التالية: - مقدمة للوائح وقواعد وحدة نزاهـة التنس (TIU) و برنامج مكافحة فساد التنس (TACP) - أهمية النزاهة في التنس وأهمية الإبلاغ عن الفساد،  خاصة بعد قرار وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولى للتنس بإيقاف اللاعب التنس المصرى يوسف حسام مدى الحياة بسبب التلاعب في النتائج.

 

وقررت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس إيقاف اللاعب يوسف حسام المصنف 810 عالمياً حالياً، مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات، أرسلت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس خطاباً للاتحاد المصرى برئاسة إسماعيل الشافعى تفيد فيه إيقاف اللاعب مدى الحياة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد التنس ينظم محاضرة توعية ضد الفساد بالفيديو كونفرانس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا