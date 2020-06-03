شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس ينظم محاضرة توعية ضد الفساد بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وسوف تنضمن الموضوعات التالية: - مقدمة للوائح وقواعد وحدة نزاهـة التنس (TIU) و برنامج مكافحة فساد التنس (TACP) - أهمية النزاهة في التنس وأهمية الإبلاغ عن الفساد، خاصة بعد قرار وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولى للتنس بإيقاف اللاعب التنس المصرى يوسف حسام مدى الحياة بسبب التلاعب في النتائج.
وقررت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس إيقاف اللاعب يوسف حسام المصنف 810 عالمياً حالياً، مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات، أرسلت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس خطاباً للاتحاد المصرى برئاسة إسماعيل الشافعى تفيد فيه إيقاف اللاعب مدى الحياة.
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