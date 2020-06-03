شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المستشار الفني لنادي بيراميدز عن وجهة شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية والانضمام إلى فريق بيراميدز بداية من الموسم المقبل عقب إعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأوضح زيزو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا "شريف إكرامي وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل موضحا أن انتقال لاعب من الاهلي الى بيراميدز كان يمثل أزمة في السابق مثلما حدث مع عبد الله السعيد ولكن في الموسم الحالي كل شئ أصبح جيدًا، وهناك حرية في الانتقالات بين الناديين و خلال موسمين قادمين لو استمر بيراميدز على نفس المنوال سيكون مكانه على منصات التتويج " .

شريف إكرامى صاحب الـ 36 عامًا، يخوض بشكل يومى تدريبات بدنية بحديقة منزله، من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر السلبى الشديد بتوقف مسابقة الدورى والتدريبات، وأظهر المران الذى يؤديه الحارس مدى حفاظه على لياقته ورشاقته وعدم التأثر بالفترة العصيبة التى نمر بها جميعَا.