قناة الزمالك تحيي ذكري الفوز علي الأهلي بسداسية نظيفة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامي خالد الغندور على إحياء ذكرى فوز الزمالك على الأهلي بسداسية نظيفة والتي كانت عام 1944، وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "اليوم هو ذكرى فوز الزمالك على الأهلي بسداسية وكان وقتها الزمالك اسمه الملك فاروق"، وتابع "غير صحيح أن الأهلي كان معاقب وقتها وتم حرمانه من نجومه والإعلام وقتها أكد أن كل نجوم الأهلي شاركوا في تلك المواجهة بشكل طبيعي".

وعن موقف بطولة الدوري ومصير المسابقة في الفترة المقبلة بعد توقفها لقرابة الـ4 شهور، قال الغندور "الأمر لا علاقة به بتتويج الأهلي بالدوري أو غيره، الحالة الصحية صعبة للغاية والمرض انتشر بشكل كبير"، مضيفاً :"كرة القدم وسيلة للإمتاع والمنافسة الشريفة والحفاظ على صحة الجميع في المقام الأول".

وعلق الغندور علي ما أثير حول منح الأهلي بطولة الدوري حال إلغاء المسابقة، "لم يعرض الأمر من الأساس على اتحاد الكرة وهي مجرد تسريبات وضغوطات وترويج على مواقع التواصل الاجتماعي فقط".

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