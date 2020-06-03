شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تحيي ذكري الفوز علي الأهلي بسداسية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامي خالد الغندور على إحياء ذكرى فوز الزمالك على الأهلي بسداسية نظيفة والتي كانت عام 1944، وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "اليوم هو ذكرى فوز الزمالك على الأهلي بسداسية وكان وقتها الزمالك اسمه الملك فاروق"، وتابع "غير صحيح أن الأهلي كان معاقب وقتها وتم حرمانه من نجومه والإعلام وقتها أكد أن كل نجوم الأهلي شاركوا في تلك المواجهة بشكل طبيعي".
وعن موقف بطولة الدوري ومصير المسابقة في الفترة المقبلة بعد توقفها لقرابة الـ4 شهور، قال الغندور "الأمر لا علاقة به بتتويج الأهلي بالدوري أو غيره، الحالة الصحية صعبة للغاية والمرض انتشر بشكل كبير"، مضيفاً :"كرة القدم وسيلة للإمتاع والمنافسة الشريفة والحفاظ على صحة الجميع في المقام الأول".
وانتقد الغندور قرار إدارة النادي الأهلي اليوم بالتضحية بحسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد التراجع عن إقامة مهرجان تكريم وإعتزال له، مشيراً إلي أن "الأهلي ضحى بحسام عاشور بعد 16 سنة من العطاء داخل المستطيل الأخضر"، وأوضح "الأهلي تراجع عن تكريم حسام عاشور وقرروا معاقبته على تصريحاته التي خرجت في الأيام الماضية".
وأشار الغندور إلى رفضه التام لتصريحات محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الاهلي وإقحام نادي الزمالك في تصريحاته خلال الفترة الماضية.
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