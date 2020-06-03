شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور : الزج باسم الزمالك في بيان الأهلي " تحرش رياضي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " أن الزج باسم الزمالك الزمالك في بيان الأهلي يعتبر تحرش رياضي، وكتب مرتضي منصور علي صفحته الرسمية :

بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة ، وتشكل تحرش رياضى غير مقبول فإن الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زمالكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا.



مرتضي منصور

من ناحية أخري اقترب نادي الزمالك من انهاء ملف اللاعبين الأجانب المعارين خارج الفريق الموسم الحالي وهم الثلاثي رزاق سيسيه ومعروف يوسف ووحميد أحداد ، حيث اصبح مصير رزاق سيسيه هو قبول احد العروض التي تلقاها وكيل اللاعب مؤخرا، سواء من اندية داخل مصر او خارجها، وسيتم تحويل الإعارة الي بيع نهائي ليحقق الزمالك مكسب مالي وتوفير سيولة لدعم الفريق في صفقات الصيف المقبل.

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وبالنسبة لمعروف يوسف فانه سيتم دخوله ضمن الصفقات التبادلية التي سيبرمها الزمالك مع الأندية في الصيف المقبل، اما حميد أحدا فان الزمالك سيكون امام حل واحد هو الأسرع بتفعيل بند الشراء من جحانب فريق الرجاء المغربي في ظل رغبة الأخير في تفعيل البند أيضا.

تقابل الأهلي والزمالك مجددا اليوم في صراع جديد رسميا ، خارج ملعب الكرة، بعدما أصدر الأهلي بيانا منذ قليل يؤكد فيه رفع دعوي قضائية من جانب النادي الأهلي علي نادي الزمالك بشأن انتهاك حقوق النادى الفكرية، وجاء نص المذكرة كالتالى: النادى الأهلى هو نادى القرن وفق ما أقره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) وأخطر به النادى فى حينه، وأن الاتحاد الأفريقى لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادى الأهلى هو نادى القرن، وآخرها التهنئة التى نشرها كل من الاتحاد الدولى والاتحاد الأفريقى على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادى الأهلى على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادى القرن، وعليه سيتقدم الأهلي ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

من ناحية اخري أكد أسامة فرحات وكيل معروف يوسف ، ان هناك 3 اندية تحدثت معه بشكل رسمي للتعاقد مع معروف يوسف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا ان اول الأندية التي طلبت التعاقد مع معروف هو المقاولون العرب الذي أبدى رغبة رسمية لبقاء معروف لموسم جديد، وكذلك الإنتاج الحربي والمصرى، في الوقت الذي ينتظر فيه معروف يوسف تحديد مصيره في الزمالك سواء بالبقاء أو الرحيل حيث يتبقي له موسم واحد في عقده مع الزمالك.