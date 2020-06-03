وكيل اللاعب: آرى بابل يرغب فى اللعب للزمالك.. وكورونا يؤجل التعاقد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جيسيو رودريجز وكيل أعمال آري بابل جناح أول أغسطس الأنجولى المهاجم، أن اللاعب يمتلك العديد من العروض القوية، خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى إنه يحق لآرى بابل التوقيع لأى نادٍ أخر منذ الشهر الماضى بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأنجولى.
أضاف وكيل اللاعب خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبوتس تو" أن المفاوضات مع نادى الزمالك وصلت لمرحلة متقدمة جدًا، وكان من المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبى وتوقيع العقود، إلا إن انتشار فيرس كورونا منع تواجد اللاعب فى القاهرة، لافتًا إلى أن كافة الإجراءات سيتم انهائها عقب زوال تلك الغمة.
تابع رودريجيز حديثه، مؤكدًا أن آرى بابل يرغب فى تمثيل نادى الزمالك فى الفترة المقبلة، خاصة وإنه معجب جدًا بالدورى المصرى وجماهيره الشغوفة بكرة القدم ، وبات الأنجولى آرى بابل قريبًا من أسوار القلعة البيضاء خاصة في ظل علاقته القوية بثلاثى الفريق الأبيض شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى، حيث يرتبط بعلاقة قوية مع الثلاثى خاصة عبد الله جمعة الذى يبادله دائما الرسائل عبر موقع التواصل الاجتماعى.
وسجل بابل هدفًا فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم قبل خروج فريقه من مرحلة المجموعات في شباك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي فى اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين 1-1 فى زامبيا، بعدما شارك فى 8 مباريات أفريقية هذا الموسم مع فريقه.
وبدأ المهاجم والجناح الأنجولى ابن الـ25 عاما مسيرته مع أول أغسطس وخاص عدة تجارب احترافية فى البرتغال منذ 2017 وآخرها فى سبورتنج لشبونة الذى غادره بالمجان فى الصيف الماضى إلى ناديه الأنجولى وكان أحد المرشحين فى وقت سابق للانضمام إلى النادى الأهلى.
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