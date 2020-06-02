انت الان تتابع بيرهوف: مولر لن يعود إلى المنتخب... ولوف يثق باللاعبين الشبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوليفر بيرهوف

قال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم إن توماس مولر لن يعود إلى صفوف المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، وذلك رغم المستويات القوية التي يقدمها مع بايرن ميونخ خلال هذا الموسم.

وقال بيرهوف تصريحات لمجلة "كيكر" بشأن إمكانية استدعاء مولر للمنتخب مجددا من قبل المدير الفني يواخيم لوف :"إنني سعيد للغاية بالمستويات التي يقدمها توماس. لكن يواخيم كان قد أعلن قراره بوضوح".

وكانت بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المقررة في 12 دولة أوروبية، قد تأجلت إلى العام المقبل، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وكان يواخيم لوف قد أعلن في العام الماضي نهاية مشوار الثلاثي مولر وماتس هوميلز وجيروم بواتينج مع المنتخب.

Advertisements

وفي شباط/فبراير الماضي، قال لوف إن احتمالية عودة مولر للمنتخب ستكون ضعيفة طالما أن لاعبي المنتخب الحاليين يتمتعون بالجاهزية.

وقال بيرهوف إنه يجب تقبل أن لوف اتخذ قرارا صعبا، وقد أبدى ثقته في اللاعبين الشبان.

ويقدم مولر 30/ عاما/ مستويات جيدة مع بايرن ميونخ في الوقت الحالي وقد سجل للفريق سبعة أهداف وصنع 18 هدفا خلال هذا الموسم في الدوري الألماني (بوندسليجا).