شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يطالب بـ«التصفيق وليس العقوبة» للاعبين المتضامنين مع «فلويد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بـ«التصفيق وليس العقوبة»، بحق لاعبين في الدوري الألماني، أعربوا عن تضامنهم مع المواطن الأمربكي الأسود جورج فلويد، الذي قُتل على يد شرطة بلاده.

واعتبر إنفانتينو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أنه «لرفع أي غموض فيما يتعلق بمسابقات الفيفا، يجب أن تستحق الاحتجاجات الأخيرة للاعبين خلال مباريات البوندزليجا التصفيق وليس العقوبة».

وأضاف: «يجب علينا جميعًا أن نقول لا لأي شكل من أشكال العنصرية والتمييز. يجب علينا جميعًا أن نقول لا للعنف وجميع أشكاله».

وجاء هذا الموقف بعد يوم من إعلان الدوري الألماني فتح تحقيق في هذا الأمر.

وأكد «فيفا» في بيان، الثلاثاء، أنه «يتفهم تمامًا عمق المشاعر والمخاوف التي عبر عنها العديد من لاعبي كرة القدم في أعقاب الظروف المأساوية لقضية جورج فلويد»، البالغ من العمر 46 عامًا، والذي فقد حياته اختناقا قبل نحو أسبوع، على أيدي شرطي أبيض في مينيابوليس ثبته على الأرض وركع فوق عنقه، في حادثة أثارت موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأمريكية.

لكن الاتحاد الذي سبق له أن أطلق حملات عدة مناهضة للعنصرية، ألمح إلى أن اتخاذ إجراء بحق اللاعبين في هذه الحالة، لن يكون بالضرورة إلزاميًا.

وتابع: «يُترك تطبيق قوانين اللعبة الصادرة عن (إيفاب) لمنظمي البطولات الذين عليهم تحكيم المنطق، والأخذ بالاعتبار الظروف المحيطة بالأحداث».

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وخلال مباريات عطلة نهاية الأسبوع في البوندزليجا، وجه عدد من اللاعبين رسائل تضامن مع فلويد، وأظهر لاعبا بوروسيا دورتموند الإنجليزي جايدون سانشو، والمغربي أشرف حكيمي، قميصا داخليًا كتب عليه «العدالة لجورج فلويد».