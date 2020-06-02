شكرا لقرائتكم خبر عن المستكاوي يعلق على رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة رؤساء شرف الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الكاتب والناقد الرياضى حسن المستكاوى، على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، برفع اسم المستشار تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي الأهلي بعد اجتماع لمجلس الإدارة الثلاثاء.

وقال المستكاوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، إن القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الأهلى اليوم كان يجب حسمها منذ فترة، مستطردًا: «هذه الأزمة لا علاقة لها بالرياضة.. وإحنا مش عارفين نمارس رياضة».

وفيما يتعلق بالدورى المصرى الممتاز، قال: «الأهلى يستحق بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا العام لأنه أفضل فريق هذا الموسم.. ولكن علينا أن نفكر في الدورى الجديد أفضل من الحديث عن الدورى الحالي».

وأشار المستكاوى إلى أزمة التنمر على شيكابالا نجم الزمالك، قائلًا: «عنصرية لا مثيل لها».