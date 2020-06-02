شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد ياري مينا عن إيفرتون عدة أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب بيري مينا، لاعب إيفرتون، عن استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أعلن النادي، اليوم الثلاثاءن غيابه لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية أثناء التدريبات الأسبوع الماضي.

ولعب قلب الدفاع الكولومبي البالغ من العمر 25 عامًا دورًا محوريًا مع إيفرتون، وخاض 25 مباراة في الدوري هذا الموسم. كما سجل هدفين في الفوز 3-2 على مستضيفه واتفورد في فبراير.

وقال النادي في بيان: «يؤكد نادي إيفرتون أن ييري مينا سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية».

وأضاف: «أكدت فحوص الأشعة أن الدولي الكولومبي يعاني من تمزق جزئي في عضلة بالساق اليسرى بعد إصابته خلال التدريبات الأسبوع الماضي».

ومينا ثاني لاعب من إيفرتون يعاني من إصابة قبل استئناف الدوري هذا الشهر.

وسيغيب لاعب الوسط جان فيليب جبامين، الذي لعب مباراتين فقط في الدوري هذا الموسم، حتى نهاية الدوري بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل تتطلب جراحة.

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ويحتل إيفرتون المركز 12 قبل استئناف الدوري في 17 يونيو عقب التوقف لمدة 3 أشهر بسبب وباء «كوفيد-19».