شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُصعّد أزمة التنمر على «شيكابالا» إلى «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن البدء فى دراسة مشروع بناء استاد خاص بالقلعة البيضاء على أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر، وفى الوقت نفسه بدأ العمل فى فرع النادى الثانى.

وقال مرتضى منصور: «بدأنا دراسة مشروع بناء فرع النادى فى مدينة 6 أكتوبر، تعاقدنا مع شركة كبرى لتنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى بناء استاد الزمالك، وأرسلنا لجنة لمعاينة الأرض التى سيتم عليها بناء فرع النادى والاستاد الذى سيصممه المهندس نبيل حراز، مصمم استاد السلام».

وأضاف: «اتخذنا كل الإجراءات الوقائية استعدادًا لاستقبال أعضاء النادى مرة أخرى بعد فتح الأندية، كما أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، خلال تجديد اشتراكات عضويات الجمعية العمومية للنادى، اشتقت كثيرًا لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك وبالأخص الأطفال»، مؤكدًا أن هناك خاصية من خدمة «فورى»، خلال الأيام المقبلة، من أجل دفع الأعضاء الاشتراكات دون الحضور للنادى.

فيما حرص منصور على مساندة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، فى مرض حفيده، وتقدم رئيس الزمالك بخالص المساندة لرئيس الأهلى وأسرته.

وقال: «اختلف مع الخطيب لمدة 100 سنة قادمة، ولكن فى حالة المرض يجب أن ندعم بعضنا البعض، عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة الابن أو الحفيد يجب أن نسارع جميعًا بالدعم».

فيما شدد منصور على أن مجلس الإدارة انتهى من تقديم كل المستندات المتعلقة بأزمة العنصرية التى يتعرض لها محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى، وأكد أنه لن يفرط فى حق «شيكابالا»، سواء من خلال الملف الكامل الذى تم تسليمه للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، أو من خلال البلاغات التى قدمها للنائب العام ضد تصرفات الجماهير ضد اللاعب.

وأشار إلى أنه لن يسمح بإهانة لاعب يلعب فى الزمالك، موجهًا حديثه لجماهير الأندية المنافسة: «هل ترضون أن يتعرض اللاعب لسباب وتنمر بسبب صورته مع زوجته؟»، مشددًا على عدم ترك حق اللاعب ومواصلة مطاردة من يفعلون ذلك، رافضًا فى الوقت نفسه تعرّض أى لاعب من أى نادٍ للسباب والتنمر، وأنه لن يسمح بحدوث فتنة كروية فى مصر بسبب هذه الأفعال.

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وفيما يخص لافتات «الزمالك بطل القرن الحقيقى»، التى أُعيد وضعها على أسوار قلعة ميت عقبة، عقب إزالة شعار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، أكد رئيس الزمالك أنها ستظل متواجدة طوال العمر، وسيراها أجيال بعد أجيال، قائلًا: «أحيانًا لا تستطيع الحصول على حقك بالقانون، فنحصل عليه بالأمر الواقع، النزاع على لقب القرن العشرين، ليس مع الأهلى، بل إنها معركة مع الاتحاد الإفريقى.