شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى يشترط 1.2 مليون جنيه لتمديد عقده مع المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط كريم العراقى، مدافع الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، الحصول على 1.2 مليون جنيه فى الموسم الواحد نظير الموافقة على تمديد عقده مع النادى البورسعيدى لمدة ثلاثة مواسم، ويتبقى فى عقد اللاعب مع النادى موسمان مقبلان ولا يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ آخر إلا بموافقة المجلس.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة عرض على اللاعب مضاعفة عقده من 400 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه من أجل تمديد عقده لمدة 3 مواسم، لكن تامر النحاس، وكيل اللاعب، تدخل فى اللحظات الأخيرة للتوقيع وأقنع العراقى بمطالبة المجلس بالحصول على 1.2 مليون جنيه نظير تمديد عقده، مما تسبب فى توقف المفاوضات.

وأنكر العراقى توقيعه لنادى الزمالك خلال تواجده مع أحد أعضاء المجلس، لافتا إلى أنه لا يفكر فى اتخاذ قرار الرحيل عن الفريق البورسعيدى قبل خوض نهائيات أوليمبياد طوكيو 2021 مع المنتخب الأوليمبى.

يأتى هذا فى الوقت الذى جدد فيه مجلس الإدارة مفاوضاته السرية لضم عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربى، لتدعيم صفوف الفريق الكروى الأول فى حالة انتهاء أزمة تجميد القيد المحلى للفريق.

كان عامر عامر قد وافق مبدئيا خلال الموسم المنقضى على الانضمام إلى صفوف الفريق البورسعيدى مقابل الحصول على 5 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، لكن رفض إيهاب جلال، المدير الفنى السابق للفريق، أوقف المفاوضات بشكل مؤقت، فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مطلع داخل مجلس الإدارة أن التعاقدات الجديدة ستتم فى أضيق الحدود ولن يُسمح للجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى، المدير الفنى، بإجبار المجلس على دفع مبالغ طائلة لضم عناصر جديدة قبل التأكد من الاستفادة بها

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