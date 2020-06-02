شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقاضي الزمالك.. ويشكو مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة، محمود الخطيب، على مقاضاة نادى الزمالك لتعديه على شعار النادى الذى يؤكد أن الأهلى هو نادى القرن، بعدما قام مسؤولو نادى الزمالك بتعليق لافتة على سور النادى يذكر فيها أن الزمالك هو نادى القرن الحقيقى، كما قرر المجلس تقديم شكوى ضد مرتضى منصور إلى أشرف صبحى، وزير الرياضة، بسبب إساءته المستمرة لمجلس الأهلى.

وفى سياق آخر، طلبت إدارة النادى الأهلى من اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إعلان الفريق بطلا للدورى فى حالة إلغاء البطولة رسميا وتمسك النادى بحقه فى حصوله على اللقب باعتباره متصدر المسابقة قبل تجميد النشاط واستعداده لاستكمال البطولة، رغم الظروف الصعبة التى تعانى منها الأندية منذ تفشى فيروس كورونا. ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن الإدارة ستقوم بإرسال مذكرة رسمية إلى الجبلاية خلال الأيام المقبلة للاستفسار عن مصير الدورى وكيفية التعامل مع ترتيب الفرق فى حالة الإلغاء والتأكيد على تمسك النادى بحقه فى الحصول على اللقب.

من ناحية أخرى، رفض رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى التدخل فى أزمة حسام عاشور مع إدارة النادى التى تجددت مؤخرا عقب هجوم اللاعب على الإدارة عبر مقطع فيديو مصور بثه عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور إنستجرام.

وقال عاشور فى الفيديو المنشور إن مجلس إدارة النادى عرض عليه إقامة مباراة اعتزال تليق به ثم أبلغه أحد أعضاء مجلس الإدارة بأن المستشار تركى آل الشيخ سيتكفل بتكاليف المباراة.

وتابع عاشور أنه بعد موافقة «آل شيخ» على كافة متطلبات عاشور تعنت مجلس إدارة القلعة الحمراء فى تنفيذ الاتفاق، ما دفع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بتوقيع عقوبة مالية على اللاعب بداعى مخالفته لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقته ورفع مذكرة إلى لجنة التخطيط بشأن الواقعة، ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن فايلر رفض التعليق على الأزمة باعتبارها شأن إدارة يخص مجلس الإدارة المنوط بحلها، خاصة أن اللاعب لن يكون متواجدا فى قائمة الفريق الجديدة.

وأرجأ فايلر الجلسة المقرر أن يعقدها مع الجهاز الفنى لحين معرفة الموقف الأخير من استئناف أو إلغاء الدورى، ووفقا لمصدر مطلع، فإن المدير الفنى سيحسم موقفه من تجديد عقده بعد صدور قرار رسمى من الجبلاية بخصوص الدورى، حيث طلب مهلة للرد، لرغبته فى السفر إلى سويسرا للتشاور مع أسرته بشأن تحديد موقفه من الاستمرار فى قيادة الأهلى أو الرحيل للتدريب فى مكان آخر.

على الجانب الآخر، كشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول نادى الوصل الإماراتى فى سباق التفاوض مع الدولى المغربى وليد أزارو، لاعب الأهلى المعار حاليا إلى صفوف الاتفاق السعودى.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، اهتمام الوصل الإماراتى بضم البالغ من العمر 24 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير أن المفاوضات قد تبدأ مع وكيل أعمال مهاجم الدفاع الجديدى السابق، من أجل التوصل لاتفاق نهائى حول العقد الذى قد يجمع بينهما فى حال اقتنع أزارو بالانتقال للفريق الإماراتى. وأوضحت الصحيفة أن وكيل أعمال وليد أزارو يمتلك بعض العروض من أندية خليجية وأوروبية، ومن المقرر أن يتم الحسم فيها مع فتح باب الانتقالات الصيفية.

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ويتبقى موسم واحد فى عقد اللاعب المغربى مع النادى الأهلى الذى يسعى لتحقيق أقصى استفادة من بيعه أو إعارته خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أكد السويسرى رينيه فايلر، مدرب الفريق الأحمر أن الدولى المغربى خارج حساباته.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب يواجه أزمة مع الأهلى بسبب تمسك الأخير بتمديد عقده للحفاظ عليه بعد انتهاء جولته الخليجية بينما طلب اللاعب فك ارتباطه نهائيا مع الأهلى والسماح له بالرحيل لناد آخر بداية من الموسم الجديد.

على صعيد آخر، تضاءلت فرصة الأهلى فى التعاقد مع الأورجوانى جاستن سيرينو، نجم هجوم صن داونز، بعد قيام النادى الجنوب إفريقى بتمديد عقده، واستقر الرأى داخل القلعة الحمراء على التحرك فى أكثر من اتجاه للبحث عن مهاجم جديد بإمكانيات فنية وبدنية مميزة، بعدما أصبحت صفقة المهاجم الأورجوانى صعبة، وينتظر أن تعقد لجنة التعاقدات جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأسماء المرشحة للانضمام لصفوف الفريق فى الموسم الجديد.