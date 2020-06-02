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اقتراح جديد من يويفا بشأن مصير دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يدرس اقتراحا جديدا بشأن تمكين الجمهور من حضور مباريات .

ومن المقرر أن تنطلق المسابقات الأوروبية من جديد في شهر أغسطس/ آب المقبل، أي بعد انتهاء الدوريات المحلية في البلدان الأوروبية.

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وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن يويفا يدرس السماح بملء 25% من سعة المدرجات، لكن هذه الفكرة ستعتمد على قرارات الحكومات الأوروبية، أو قرار حكومة الدولة التي ستستضيف المباريات المتبقية في المنافسات الأوروبية.

 

وهناك اتجاه داخل اليويفا لإقامة باقي مباريات دوري الأبطال في دولة واحدة، باتباع بروتوكول ونصائح الخبراء الطبيين، تجنبًا لنقل فيروس .

ووفقًا لهذا البروتوكول، سيخضع جميع أعضاء الفرق المشاركة وجميع الحكام لاختبارات مصلية واختبارات "PCR" لتشخيص فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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