خطة بديلة لانهاء بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

يدرس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم خطة بديلة من اجل انهاء بطولة ​دوري الابطال​ لهذا الموسم. وكان من المفترض ان يجرى اللقاء النهائي للبطولة في اسطنبول تركيا الا ان تفشي كورونا والامور السياسية في البلاد قد تحول دون ذلك.

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لذا قرر الاتحاد الاوروبي وضع خطة بديلة مردها اكمال الدور 16 من المباريات التي لم تنته بسبب كورونا واجراء بطولة من 8 فرق تمتد من 4 اب وحتى 29 من نفس الشهر وتجرى في ​البرتغال​.

لماذا البرتغال؟ لانها لم تتاذ كثيرا من كورونا وكذلك كل الفرق البرتغالية خارج البطولة لذا لن يكون لاي فيرق افضلية الارض على غيره.