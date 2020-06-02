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خطة بديلة لانهاء بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطة بديلة لانهاء بطولة لهذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

يدرس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم خطة بديلة من اجل انهاء بطولة ​دوري الابطال​ لهذا الموسم. وكان من المفترض ان يجرى اللقاء النهائي للبطولة في اسطنبول تركيا الا ان تفشي والامور السياسية في البلاد قد تحول دون ذلك.

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لذا قرر الاتحاد الاوروبي وضع خطة بديلة مردها اكمال الدور 16 من المباريات التي لم تنته بسبب كورونا واجراء بطولة من 8 فرق تمتد من 4 اب وحتى 29 من نفس الشهر وتجرى في ​البرتغال​.

 

لماذا البرتغال؟ لانها لم تتاذ كثيرا من كورونا وكذلك كل الفرق البرتغالية خارج البطولة لذا لن يكون لاي فيرق افضلية الارض على غيره.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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