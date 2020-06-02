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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطة بديلة لانهاء بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
يدرس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم خطة بديلة من اجل انهاء بطولة دوري الابطال لهذا الموسم. وكان من المفترض ان يجرى اللقاء النهائي للبطولة في اسطنبول تركيا الا ان تفشي كورونا والامور السياسية في البلاد قد تحول دون ذلك.
لذا قرر الاتحاد الاوروبي وضع خطة بديلة مردها اكمال الدور 16 من المباريات التي لم تنته بسبب كورونا واجراء بطولة من 8 فرق تمتد من 4 اب وحتى 29 من نفس الشهر وتجرى في البرتغال.
لماذا البرتغال؟ لانها لم تتاذ كثيرا من كورونا وكذلك كل الفرق البرتغالية خارج البطولة لذا لن يكون لاي فيرق افضلية الارض على غيره.
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