بلاتر: إغلاق التحقيق بحقي في عقد حقوق البث التلفزيوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

كشف الرئيس السابق للفيفا السويسري ​جوزيف بلاتر​ أن قضاء بلاده أغلق تحقيقا بحقه من الهيئة الكروية العالمية بخصوص منحه عقدا لحقوق البث التلفزيوني بالعام 2005.

وأوضح بلاتر (84 عاما) "أُبلغت رسميًا اليوم أن مكتب المدعي العام في الاتحاد السويسري قرر إغلاق التحقيق في عقد حقوق البث التلفزيوني".

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وأضاف "هذا الإعلان شيء جيد بالفعل، خصوصا وأنه جاء بعد خمس سنوات بالضبط من قراري التخلي عن رئاسة الفيفا".

ومن جهته أشار الإتحاد الدولي أنه لم يتلق حتى الآن "أي اشعار رسمي بمثل هذا القرار من قبل الوزارة السويسرية".

وتابع "الفيفا سيدرس جميع الخيارات الشرعية كي يضمن محاسبة جميع الأشخاص المسؤولين".