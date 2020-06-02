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رابطة الدوري الروسي تقرر استئناف البطولة في هذا التاريخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

قررت رابطة ​الدوري الروسي الممتاز​ استئناف البطولة يوم 19 حزيران الجاري، بعد أشهر من التوقف بسبب أزمة المستجد.

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واتى بيان الرابطة على الشكل التالي: "مباراة كريليا سوفيتوف واخمات جروزني ستكون أول مباراة بعد العودة، حيث تنطلق في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت غرينتش، وستكون المباراة الثانية في اليوم الأول بين سوتشي وإف سي روستوف.

وتقام منافسات دور الثمانية لكأس روسيا بين يومي 23 و25 حزيران الجاري.

وتوقف النشاط الكروي في روسيا منذ منتصف آذار بعد تفاقم أزمة جائحة كورونا.

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