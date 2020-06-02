ارتيتا لا ينوي التفريط بمهاجمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

تحدثت تقارير صحفية انكليزية عن اصرار المدير الفني لنادي ​ارسنال​ ​ميكال ارتيتا​ على الاحتفاظ بالمهاجم ​بيار ايمريك اوباميانغ​.



وبحسب صحيفة التليغراف الانكليزية فان المدرب الاسباني غير موافق على رحيل المهاجم الغابوني البالغ من العمر 30 عام عن فريقه خلال سوق الانتقالات القادم. واشارت الصحيفة الى ان ارتيتا اراد قرر الدخول شخصيا على خط المفاوضات من اجل اقناع اوباميانغ بتجديد عقده.

وكان اوباميانغ قد ارتبط بالعديد من التقارير الاخبارية التي تحدثت عن رحيل مرتقب له عن المدفعجية الصيف المقبل بعد فشل مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي موسم 2021.