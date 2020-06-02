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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرلي: فيرنر قد يتجه إلى تشيلسي بسبب المنافسة في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
أشار اللاعب السابق كريغ بيرلي إلى أن المنافسة في خط الهجوم لدى فريق ليفربول، قد تؤدي إلى ذهاب لاعب لايبزيغ الألماني تيمو فيرنر إلى نادي تشيلسي.
وقال بيرلي: "عندما تجد أن المدرب وضعك على دكة البدلاء خلال المباراة، فأنت تعلم أنه فعل ذلك ليس بهدف راحتك، إنما لأنه يجد من هو أفضل منك، ولدى ليفربول منافسة على هذا الأمر بظل وجود محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو".
وأضاف: "أنا لست مندهشا من أن تشيلسي سيكون مهتما بضم فيرنر إلى صفوفه".
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