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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريدناب: كاين سيرحل عن توتنهام ولو بعد حين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
أشار المدرب هاري ريدناب إلى أن انتقال نجم توتنهام هاري كاين لا يزال موضوعا مطروحا، ولو حدث ذلك خلال المواسم القادمة.
وقال ريدناب: "أود أن أراه يبقى، لكنهم بحاجة للفوز بشيء ما. لقد مر وقت طويل ولا يمكنك رؤيتهم يفوزون بلقب. لا يمثلون تحديًا في الوقت الحالي بالنسبة للدوري الإنكليزي الممتاز، فهم ليسوا جيدين كما كانوا قبل عامين أو ثلاثة أعوام".
وأضاف: "إنه أمر صعب، أنا متأكد من أن كاين يحب النادي، فقد جاء من خلال نظام الشباب وهذا فريقه، ولكنه أيضًا طموح وأعتقد أنه يتطلع إلى المضي قدمًا. وكل شخص في العالم يريده، إنه لاعب رائع، ورجل عظيم".
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