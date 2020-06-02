شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اينتراخت فرانكفورت يفقد لاعبه لاسابيع عديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 كشفت صفحة ​نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني​ الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في بيان رسمي عن غياب لاعب خط الوسط المخضرم ​غيلسون فيرنانديز​ لمدة ستصل الى أربعة أسابيع، وذلك بعدما تعرض اللاعب لإصابة في عضلة الساق خلال الأسبوع الماضي في الفوز خارج ملعبه أمام ​فريق فولفسبورغ​ ضمن منافسات ​الدوري الألماني​ "​البوندسليغا​".

ويواجه فريق اينتراخت فرانكفورت مضيفه فريق فيردر بريمن في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين من البوندسليغا، وتتبقى له بعدها خمس مباريات في المسابقة.

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