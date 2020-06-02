غواتر: مستقبل ساني في أيد أمينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

أشار اللاعب السابق شون غواتر إلى أن مستقبل الألماني ليروي ساني في أيد أمينة بغض النظر عما إذا كان سيبقى في ​مانشستر سيتي​ أو يواجه تحديًا جديدًا في ألمانيا مع ​بايرن ميونيخ​.



وقال لاعب السيتي السابق غواتر: "لا أعتقد أنه سيقلق بشأن مستقبله لأنه مهما حدث، مستقبله في أيد أمينة، سواء كان ذلك في السيتي أو في البايرن. أعتقد أن هدفه سيكون العودة، ولعب مباراته الأولى، سواء لعب مباراة كاملة، أو 60 دقيقة".

وأضاف: "لكن ليس لدي شك في أنه سيظل لديه مهنة رائعة لأنه لاعب استثنائي".