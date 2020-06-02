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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غواتر: مستقبل ساني في أيد أمينة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
أشار اللاعب السابق شون غواتر إلى أن مستقبل الألماني ليروي ساني في أيد أمينة بغض النظر عما إذا كان سيبقى في مانشستر سيتي أو يواجه تحديًا جديدًا في ألمانيا مع بايرن ميونيخ.
وقال لاعب السيتي السابق غواتر: "لا أعتقد أنه سيقلق بشأن مستقبله لأنه مهما حدث، مستقبله في أيد أمينة، سواء كان ذلك في السيتي أو في البايرن. أعتقد أن هدفه سيكون العودة، ولعب مباراته الأولى، سواء لعب مباراة كاملة، أو 60 دقيقة".
وأضاف: "لكن ليس لدي شك في أنه سيظل لديه مهنة رائعة لأنه لاعب استثنائي".
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