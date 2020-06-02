شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاهلي سيقدم شكوى ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 أفادت مصادر في النادي ​الأهلي المصري​ عن تحرك إدارة النادي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد نادي ​الزمالك​ بسبب لافتة "نادي القرن" الذي رفعها وأثارت الجدل.

ونقلت شبكة روسيا اليوم عن مصارد الأهلي: "سيتم التوجه بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة". وأوضحت الشبكة أن إدارة نادي الأهلي، ترى بأن مسؤولي نادي الزمالك قد انتهكوا الملكية الفكرية للنادي بعدما رفعوا لافتة "نادي القرن" على أسوار "القلعة البيضاء" في ميت عقبة، رغم حصول الأهلي على اللقب قبل 20 عاما بحكم أنه أكثر نادٍ تحقيقا للألقاب.

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