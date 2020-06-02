قطبا مدينة ميلان يدعمان غاتوزو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

تضامن كل من قطبي مدينة ​ميلان​و الايطالية، الانتر وميلان مع المدير الفني لفريق ​نابولي​، ​جينارو غاتوزو​ عقب وفاة شقيقته فرانشيسكا التي تعمل سكرتيرة في ميلان لعدة سنوات، إلا أنها عانت من مرض ودخلت العناية المركزة منذ شهر شباط الماضي، قبل أن تتوفى عن عمر يناهز الـ 37 عامًا.



وجاء في رسالة ميلان:" لقد واجهت فرانشيسكا غاتوزو مرضها بنفس القوة والطاقة التي كانت تجلبها إلى ميلان كل يومن امام أنت جينارو الألم الشديد الذي تشعر بهبرفقة عائلتك هو ألمنا أيضًا. ارقدي في سلام يا عزيزتي فرانشيسكا".

ودونت صفحة ​الإنتر​ ما يلي:" النادي وجماهير ​النيراتزوري​ يعانقون جينارو غاتوزو بحنان كبير في يوم وفاة شقيقته فرانشيسكا".