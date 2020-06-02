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تورينو يدخل على الخط لضم بونافينتورا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت ان نادي ​تورينو​ قد دخل على الخط للتعاقد مع لاعب نادي ​ميلان​ ​جياكومو بونافينتورا​ خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ الغراناتا سيدخل بمنافسة قوية مع نادي روما الذي يسعى هو الآخر للحصول على خدمات صاحب الـ30 عامًا.

وينتهي عقد بونافينتورا مع ميلان في صيف العام الجاري، وسيكون بإمكانه الرحيل إلى أي فريق آخر بشكل حرّ ومجاني.

ولعب بونافينتورا سابقا مع أتالانتا قبل أن ينتقل إلى ميلان لكنه عانى خلال فترته مع الروسونيرو من الاصابات المُتكرّرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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