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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تورينو يدخل على الخط لضم بونافينتورا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت ان نادي تورينو قد دخل على الخط للتعاقد مع لاعب نادي ميلان جياكومو بونافينتورا خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الغراناتا سيدخل بمنافسة قوية مع نادي روما الذي يسعى هو الآخر للحصول على خدمات صاحب الـ30 عامًا.
وينتهي عقد بونافينتورا مع ميلان في صيف العام الجاري، وسيكون بإمكانه الرحيل إلى أي فريق آخر بشكل حرّ ومجاني.
ولعب بونافينتورا سابقا مع أتالانتا قبل أن ينتقل إلى ميلان لكنه عانى خلال فترته مع الروسونيرو من الاصابات المُتكرّرة.
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