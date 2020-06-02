شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنانديز: مانشستر يونايتد أفضل فريق في إنكلترا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 أشار لاعب وسط ​مانشستر يونايتد​ برونو ​فرنانديز​ إلى أنه بحاجة إلى تحسين طريقته في اللعب لتتناسب مع أفضل فريق في إنكلترا حسب وصفه، على الرغم من بدايته المميزة في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

وقال فرنانديز: "مانشستر يونايتد، بالنسبة لي، أفضل نادي في إنكلترا. هدفي للسنوات القادمة هو أن أقدم دور أفضل مما أقدمه الآن". وأضاف: "الآن ربما يكون الجزء الأكثر صعوبة. يبدأ اللاعبون في التعرف على لعبتك، ويراقبون كيف تتحرك، وكيف تمرر الكرة، وكيف تسدد الكرات، لذا تصبح الأمور صعبة الآن".

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